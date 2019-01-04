В 347 км от Алматы зафиксировано землетрясение

Эпицентр расположен на территории Китая.

4 января 2019 года в 19 час 15 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Эпицентр землетрясения расположен в 347 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.1.

Магнитуда MPV 4.6.

Координаты эпицентра 42.79° с.ш. 81.13° в.д.

Глубина 20 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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