В 347 км от Алматы зафиксировано землетрясение
Эпицентр расположен на территории Китая.
Фото : Открытые источники4 января 2019, 20:08
4 января 2019 года в 19 час 15 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Эпицентр землетрясения расположен в 347 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 10.1.
Магнитуда MPV 4.6.
Координаты эпицентра 42.79° с.ш. 81.13° в.д.
Глубина 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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