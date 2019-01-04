В Сирии при ударе коалиции погибли двое россиян

Кроме россиянок, там сотни женщин с детьми из других стран.

Женщина и ребенок с российским гражданством погибли при авиаударе международной коалиции по подконтрольному боевикам "Исламского государства" (ИГ)* району провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщила РИА Новости член Совета по правам человека при главе Чечни, входящая в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта Хеда Саратова.

У погибшей жительницы Надтеречного района Чечни 35-летней Хавы Ахъядовой остались пять дочерей в возрасте от полутора месяцев до 12 лет, которых временно приютила курдская семья.

"В результате попадания ракеты в дом в этом же районе погиб четырехлетний Халид, внук Розы Юзбековой из Дагестана. Мать ребенка получила тяжелое ранение в область таза и не может передвигаться, второй сын, Умар, выжил и находится с ней", — рассказала Саратова.

По ее словам, около пятнадцати ее заявительниц рассказали, что их дочери вышли на связь из обстреливаемого района и молят о помощи, практически все они имеют на руках по несколько малолетних детей.

Саратова сообщила РИА Новости, что погибшие при авиаударе имели российское гражданство.

"Эти женщины, по сути, оказались заложницами террористов, они их не выпустили, теперь они находятся в окружении, гибнут под бомбами и молят родных о помощи, мы ежедневно получаем от них аудиосообщения соответствующего содержания", — отметила правозащитница.

Кроме россиянок, там сотни женщин с детьми из других стран.

* Организация запрещена в Казахстане

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