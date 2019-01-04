Более 8 тыс. звонков поступили в полицию Астаны в праздники

Порядка 500 сообщении приходились на увеселительные заведения.

В период с 30 декабря по 2 января 2019 года по фактам нарушения тишины поступило 70 обращений, по которым к административной ответственности привлечено 46 правонарушителей, а также 13 нарушений среди водителей автотранспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Всего за этот период на пульт "102" ЦОУ ДП поступило 8 078 звонков от граждан, в том числе из увеселительных заведений - 456.

Вместе с тем, с 24 декабря за нарушения правопорядка из увеселительных заведений в отделы полиции доставлены более 120 граждан. По 14 фактам проводятся досудебные расследования, в том числе за хулиганство. Также возбуждены административные производства за различные правонарушения, в том числе за мелкое хулиганство. В основном эти правонарушения имели место на фоне употребления спиртных напитков.

Между тем, в период с 31 декабря 2018 года по 2 января текущего года выявлено 13 водителей за управлением автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителей составлены административные протоколы. Всего в период новогодних праздников было зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествий.

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