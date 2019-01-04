Жителей Магнитогорска призвали убрать мемориалы у рухнувшего дома

Власти опасаются, что от зажженных свечей может произойти возгорание.

Власти призвали жителей Магнитогорска в целях безопасности не создавать стихийные мемориалы возле дома, где взорвался газ и обрушился подъезд, сообщила журналистам в пятницу представитель администрации города. "Власти просят жителей не размещать стихийные мемориалы возле дома. Нужно согласовывать их (мемориалов) расположение с управляющей компанией ", - сказала она, передает РИА Новости.

По словам представителя мэрии, это связано с тем, что от зажженных свечей может произойти возгорание. Помимо этого, один из мемориалов сейчас мешает проведению работ. "Сегодня "Водоканал" занимается подключением горячего водоснабжения. И он (мемориал) мешает, им (работникам) нужно убрать этот мемориал, и рука не поднимается", - подчеркнула представитель администрации.

Как передает корреспондент РИА Новости, стихийных мемориалов в районе взрыва сейчас три - один с левой стороны дома, второй - в центре, третий - с правой стороны. Люди продолжают нести туда свечи, цветы и мягкие игрушки.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.

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