Министр культуры и спорта призвал казахстанцев поддержать хоккеистов на МЧМ в Канаде

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы призвал казахстанцев поддержать хоккеистов на МЧМ в Канаде, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Друзья, сегодня в 23:00 по времени Астаны телеканал QAZSPORT покажет второй матч молодежной сборнойКазахстана по хоккею с шайбой против сборной Дании в рамках утешительного раунда чемпионата мира, который проходит в эти дни в Канаде.

Серия утешительного раунда продолжится до двух побед. Напоминаем, что в первом матче, который состоялся 2 января наши молодые хоккеисты победили датчан со счетом 4-3. Уже сегодня вечером сборная Казахстана может сохранить свое место в элитном дивизионе.

В случае же успехов датчан команды проведут третий, решающий матч 5 января, - написал министр.

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