Альпинистку из России спасли в горах Заилийского Алатау

Самостоятельно передвигаться она не могла и нуждалась в помощи.

4 января в Службу спасения г.Алматы, на номер "109", в 16:16 поступил вызов о том, что при спуске в верховье Малого Алматинского ущелья получила травму ноги альпинистка из России, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы" аппарата акима города Алматы.

Самостоятельно передвигаться она не могла и нуждалась в помощи спасателей.

Рядом с девушкой были профессиональные альпинисты "Федерации альпинизма и скалолазания Республики Казахстан", которые оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и спустили её ниже озера Маншук Маметовой, где прибывшие спасатели Службы "109" г. Алматы присоединились к группе.

При помощи альпинистского снаряжения они совместно эвакуировали пострадавшую до экипажа "109", после спасатели доставили её до ВСК "Медеу", где ожидала бригада "Скорой медицинской помощи" для доставки в стационар.

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