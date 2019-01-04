Huawei наказала сотрудников за использование iPhone

Руководство компании выразило надежду, что этот случай и принятые меры станут уроком для всех сотрудников.

Китайская компания Huawei наказала двух сотрудников за инцидент, когда новогоднее поздравление в официальном аккаунте компании в Twitter было опубликовано при помощи iPhone, говорится в документе для внутреннего пользования, скриншот которого был распространен китайскими СМИ и в социальных сетях, сообщает РИА Новости.

В документе, датированном третьим января, отмечается, что инцидент, при котором на официальной страничке Huawei появилась надпись "Twitter for iPhone", в значительной степени отразился на репутации бренда Huawei.

Виной всему стали проблемы с VPN, который необходим в Китае для использования Twitter, Google, Facebook и ряда других сервисов и сайтов. Сервис Sapient, который на условиях ауторсинга занимается обработкой социальных сетей компании, из-за проблем с VPN не смог отправить поздравление со стационарного компьютера, и для того, чтобы публикация была сделана вовремя, сотрудники использовали iPhone с sim-картой, которая позволяет обойти блокировки.

В Huawei, как указывает распространенный документ, также отметили, что этот случай свидетельствует о недосмотре со стороны руководства и несоблюдении процессуальных норм. Ответственные за этот промах сотрудники компании были понижены в должности, а их месячный оклад сократился на пять тысяч юаней (около 730 долларов).

Руководство компании выразило надежду, что этот случай и принятые меры станут уроком для всех сотрудников.

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