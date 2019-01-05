Ученые выяснили, как остановить развитие меланомы

Исследователи из университета Квинсленда обнаружили стволовые клетки, которые образуют кровеносные сосуды в новообразованиях, и выяснили, как их "отключить"

Австралийские исследователи считают, что новый препарат, способный заблокировать кровоснабжение опухоли, поможет остановить развитие меланомы. Ученые из университета Квинсленда обнаружили стволовые клетки, которые образуют кровеносные сосуды в новообразованиях, и выяснили, как их "отключить". Об исследовании методов борьбы с этими злокачественными опухолями сообщила пресс-служба университета, передает ТАСС.

Профессор Киараш Хосротехрани, руководивший исследованием, отметил огромное значение открытия.

"Кровеносные сосуды жизненно важны, потому что опухоли не могут без них расти и распространяться. Если избавиться от стволовых клеток, формирующих новую систему кровоснабжения, можно остановить развитие и рост новообразований", - пояснил ученый.

По данным исследователей, метод останавливающий рост и развитие кровеносных сосудов может быть особенно полезен при лечении недавно диагностированных новообразований и способен предотвратить распространение рака на ранней стадии.

"Идея остановки роста кровеносных сосудов существует уже некоторое время, но она до сих пор казалась нереальной, потому что это воздействие на фундаментальный механизм, с помощью которого наш организм реагирует на травмы, - рассказал профессор Хосротехрани. - Подход, который предлагаем мы - принципиально новый, и он может существенно изменить ситуацию".

По словам ученого, для замедления роста стволовых клеток и эффективной остановки всего процесса развития метастаз может быть использован препарат, который уже есть на рынке. "Наша задача обеспечить защитой тех пациентов, опухоль у которых уже была удалена хирургическим путем. Нужно остановить саму возможность появления метастаз, и, если мы сможем это сделать, мы, вероятно, сможем обеспечить стойкую ремиссию в долгосрочной перспективе", - отметил доктор Хосротехрани.

На следующем этапе исследования ученые из университета Квинсленда планирует перейти к клиническим испытаниям препарата на базе нескольких австралийских госпиталей, специализирующихся на лечении рака кожи и меланомы.

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