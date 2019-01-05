На выставке в Милане итальянец застрял в российской капсуле криоконсервации

Работники выставки освободили туринца, чье телосложение нельзя назвать худым, только с третьей попытки.

Посетитель миланской выставки Real Bodies, посвящённой анатомии тела человека, застрял в капсуле криоконсервации, которую туда привезла российская компания, сообщает РИА Новости.

"Я хотел проверить вместительность капсулы, потому что меня интересует программа искусственной гибернации", - заявил после освобождения 55-летний мужчина из Турина.

Как говорится в релизе выставки, инцидент произошел 2 января около полудня. Посетитель залез внутрь капсулы по плечи, но затем проскользил дальше и застрял в ней по колени, оставив торчащими наружу только ступни ног в обуви.

Работники выставки освободили туринца, чье телосложение нельзя назвать худым, только с третьей попытки. Во избежание повторения подобных эпизодов вокруг капсулы установили ограждение.

Успокоившись, мужчина рассказал, что хотел лично проверить вместимость капсулы, потому что заинтересован в присоединении к программе криоконсервации. Четырехметровое устройство привезла на выставку в Милане российская компания, специализирующая на крионике: своим клиентам она предлагает услуги заморозку тела или мозга после смерти.

Как утверждают организаторы, капсула позволяет хранить человеческое тело в управляемом режиме при температуре до -196 градусов. Она была спроектирована в 2006 году якобы для жены некоего российского миллиардера, у которой диагностировали терминальную стадию рака.

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