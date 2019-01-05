Китай показал собственную "мать всех бомб"

Изделие весит несколько тонн - из-за его размеров бомбардировщик может нести только одну такую бомбу за раз.

Китайская компания Norinco (China North Industries Corporation) впервые продемонстрировала снимки мощнейшей неядерной авиабомбы - китайской версии "матери всех бомб", сообщает ТАСС.

Как отмечает издание, такое название боеприпас получил из-за огромного разрушительного потенциала, который в своей силе уступает только ядерному оружию.

China's arms industry giant NORINCO for the first time showcased a new type of massive aerial bomb, which it dubbed the Chinese version of the "Mother of All Bombs" due to its huge destruction potential that is claimed to be only second to nuclear weapons. https://t.co/Xwa470K0R5 pic.twitter.com/bWDvmfvcyk — Global Times (@globaltimesnews) 3 января 2019 г.

По данным издания, компания Norinco уже провела испытания возможностей произведенной ими авиабомбы, которая была сброшена с бомбардировщика H-6K и привела к гигантскому взрыву. При этом место проведения испытаний не указывается.

Изделие весит несколько тонн - из-за его размеров бомбардировщик может нести только одну такую бомбу за раз. По мнению аналитиков, она может достигать 5-6 м в длину. Однако эксперты отмечают, что, скорее всего, по размерам она уступает американскому аналогу, и это сделано специально, чтобы ее смог поднять H-6K. Некоторые специалисты также предположили, что она может быть термобарической, однако компания подтверждений этому не приводит.

В 2017 году американские ВВС обнародовали видеозапись испытаний 2003 года своей самой мощной неядерной бомбы GBU-43/B. Она также известна под названием "мать всех бомб". Запись была обнародована после того, как ВВС США сбросили GBU-43/B на позиции террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Афганистане.

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