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Китай показал собственную "мать всех бомб"

Изделие весит несколько тонн - из-за его размеров бомбардировщик может нести только одну такую бомбу за раз.

Фото : Скриншот с видео5 января 2019, 01:54

Китайская компания Norinco (China North Industries Corporation) впервые продемонстрировала снимки мощнейшей неядерной авиабомбы - китайской версии "матери всех бомб", сообщает ТАСС.

Как отмечает издание, такое название боеприпас получил из-за огромного разрушительного потенциала, который в своей силе уступает только ядерному оружию.

По данным издания, компания Norinco уже провела испытания возможностей произведенной ими авиабомбы, которая была сброшена с бомбардировщика H-6K и привела к гигантскому взрыву. При этом место проведения испытаний не указывается.

Изделие весит несколько тонн - из-за его размеров бомбардировщик может нести только одну такую бомбу за раз. По мнению аналитиков, она может достигать 5-6 м в длину. Однако эксперты отмечают, что, скорее всего, по размерам она уступает американскому аналогу, и это сделано специально, чтобы ее смог поднять H-6K. Некоторые специалисты также предположили, что она может быть термобарической, однако компания подтверждений этому не приводит.

В 2017 году американские ВВС обнародовали видеозапись испытаний 2003 года своей самой мощной неядерной бомбы GBU-43/B. Она также известна под названием "мать всех бомб". Запись была обнародована после того, как ВВС США сбросили GBU-43/B на позиции террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Афганистане.


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