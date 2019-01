Китай показал собственную "мать всех бомб"

Китайская компания Norinco (China North Industries Corporation) впервые продемонстрировала снимки мощнейшей неядерной авиабомбы - китайской версии "матери всех бомб", сообщает ТАСС.

Как отмечает издание, такое название боеприпас получил из-за огромного разрушительного потенциала, который в своей силе уступает только ядерному оружию.

China's arms industry giant NORINCO for the first time showcased a new type of massive aerial bomb, which it dubbed the Chinese version of the "Mother of All Bombs" due to its huge destruction potential that is claimed to be only second to nuclear weapons. https://t.co/Xwa470K0R5 pic.twitter.com/bWDvmfvcyk