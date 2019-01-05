Умер актер Иван Бортник
К Высоцкому ушел, - прокомментировал его друг.
Фото : © РИА Новости / Владимир Вяткин5 января 2019, 07:05
Актер Иван Бортник скончался на 80-м году жизни, сообщил в соцсетях его коллега Владислав Маленко. Об этом пишет РИА Новости.
"Ребята, ушёл мой друг Иван Бортник", - написал он в Facebook.
Как сообщила ТАСС супруга актера Татьяна Борзых, возможной причиной смерти мог стать тромб.
Бортник известен как актер Театра на Таганке, где он служил с 1967 года. Также он снимался в таких фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Родня", "Мама, не горюй", "Антикиллер".
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