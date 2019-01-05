Жителей Магнитогорска призвали убрать стихийные мемориалы у рухнувшего дома

Три стихийных мемориала возле дома мешают восстановительным работам, а горящие свечи могут спровоцировать пожар.

Жителей Магнитогорска попросили не создавать стихийные мемориалы возле обрушившегося после взрыва газа дома. Сообщение размещено на сайте администрации города.

Отмечается, что данная мера необходима "во избежание чрезвычайных ситуаций".

Кроме того, с 5 января администрация начинает сбор вещей жителей пострадавшего подъезда, которые затем вывезут на охраняемую территорию.

Представитель городских властей пояснила РИА Новости, что три стихийных мемориала возле дома мешают восстановительным работам, а горящие свечи могут спровоцировать пожар.

"Сегодня "Водоканал" занимается подключением горячего водоснабжения. И он мешает, им нужно убрать этот мемориал, и рука не поднимается", — сказала собеседница агентства.

Взрыв газа и обрушение одного из подъездов в жилом доме в Магнитогорске произошли утром 31 декабря. Спасательная операция завершилась к утру 4 января, из-под завалов достали тела 39 человек. Все они уже опознаны. Следственный комитет закончил исследование обломков дома и подтвердил, что следов взрывчатки на месте ЧП обнаружено не было.

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Источник: Лента.ру

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