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Жителей Магнитогорска призвали убрать стихийные мемориалы у рухнувшего дома

Три стихийных мемориала возле дома мешают восстановительным работам, а горящие свечи могут спровоцировать пожар.

Фото : Илья Московец / РИА Новости5 января 2019, 07:38

Жителей Магнитогорска попросили не создавать стихийные мемориалы возле обрушившегося после взрыва газа дома. Сообщение размещено на сайте администрации города.

Отмечается, что данная мера необходима "во избежание чрезвычайных ситуаций".

Кроме того, с 5 января администрация начинает сбор вещей жителей пострадавшего подъезда, которые затем вывезут на охраняемую территорию.

Представитель городских властей пояснила РИА Новости, что три стихийных мемориала возле дома мешают восстановительным работам, а горящие свечи могут спровоцировать пожар.

"Сегодня "Водоканал" занимается подключением горячего водоснабжения. И он мешает, им нужно убрать этот мемориал, и рука не поднимается", — сказала собеседница агентства.

Взрыв газа и обрушение одного из подъездов в жилом доме в Магнитогорске произошли утром 31 декабря. Спасательная операция завершилась к утру 4 января, из-под завалов достали тела 39 человек. Все они уже опознаны. Следственный комитет закончил исследование обломков дома и подтвердил, что следов взрывчатки на месте ЧП обнаружено не было.

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Источник: Лента.ру


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