Мать отсудила у казахстанского футболиста 75 млн тенге

Гурман занял деньги на покупку квартиры и паркингов.

В конце 2018 года в Алматы завершился судебный процесс, в котором ответчиком стал известный футболист, экс-игрок сборной Казахстана Марк Гурман, а судилась с ним его мама, пишет Sportx.kz.

То, что в семье Гурманов не все так радужно, стало понятно еще в прошлом году, когда супруга Марка Анна дала ряд интервью, а также откровенно ответила на вопросы своих подписчиков в социальной сети Инстаграм.

Фолловеров Анны интересовал вопрос совместного проживания супругов. И вот какие прозвучали ответы:

"— А вы остались жить в доме или съехали с детьми? — Мы переехали! Потому что в нашей с бывшем мужем квартире, которую мы вместе покупали, жить невозможно! (улыбается). — Если муж вас оставил без квартиры и машины, где вы будете жить? — Я живу в своей квартире, в которой жила до замужества. — Бывший муж забрал у вас машину? — Из квартиры пришлось уйти, потому что там его мама живет, или бывшая няня… В общем, я не хочу с чужими людьми находиться в своем доме. Да, он оставил меня и детей наших без машины".

20 ноября в Бостандыкском районном суде города Алматы в составе председательствующего судьи Нурмаханбетова Н.Т., завершился судебный процесс. Истцом по делу выступила Гурман Вера Алексеевна, а ответчиками - Гурман Марк Михайлович и его на тот момент супруга Гурман Анна Олеговна.

Истец требовала взыскать сумму задолженности в размере 75 млн тенге и неустойку 1 577 569 тенге.

Согласно материалам дела, 18 октября 2015 года экс-футболист сборной Марк Гурман получил по расписке 75 миллионов тенге "на приобретение квартиры, со сроком возврата до 1 июля 2018 года, однако взятые на себя обязательства не исполнил"

Как заявил суду Марк Михайлович, "в настоящее время в связи с отсутствием денежных средств не смог своевременно оплатить суммы задолженности".

Позиция Анны и ее адвоката была следующей: исковые требования истца они не признали, объяснив это тем, что девушка лично у истца денежные средства не занимала и до настоящего времени ее никто не ставил в известность об этих обязательствах.

В ходе судебного заседания было установлено, что заемные средства были использованы на покупку квартиры и двух паркингов.

В итоге суд постановил взыскать с ответчиков 75 миллионов 100 тыс. тенге, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 751 тыс. тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!