Казахстанские синоптики рассказали о погоде на 5 января

Первая суббота года обещает быть туманной.

В субботу, 5 января, в Казахстане ожидаются туманы, усиление ветра. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, ночью и утром местами туман. В Туркестанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед.

В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: -3, облачно, слабый снег.

Прогноз погоды в Астане: -15, преимущественно облачно.

Полный прогноз погоды на 5 января.

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