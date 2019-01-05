Егор Крид сорвал концерт на русском фестивале в Абу-Даби

Певцу грозит миллионная компенсация за отказ идти на сцену.

Большой гала-концерт на фестивале Russian Music Festival в Абу-Даби завершился скандалом. Одним из последних номеров вечера должно было стать выступление Егора Крида. Однако, когда подошло время его выхода на сцену, рэпер сидел на террасе самого дорогого отеля в Абу-Даби и пил кофе. На предложение организаторов пойти в гримерку артист ответил отказом, мотивируя это тем, что он не подчиняется жесткому таймингу и настроение выйти на сцену еще не пришло.

В ожидании появления настроения у рэпера на сцене пришлось отдуваться ветеранам — ведущий мероприятия Александр Ревва в образе Артура Пирожкова спел несколько песен, а после передал эстафету Олегу Газманову, который вместо одной песни исполнил концертный сет. В итоге Егор Крид не появился не только на гала-вечере, но и сорвал следующее выступление в клубе.

"Невыход на сцену артиста без уважительной причины — беспрецедентный случай в многолетней практике организаторов фестиваля,— сообщили в "Русской Медиагруппе". - Своим поведением Крид не только поставил крест на дальнейшем сотрудничестве с медиа-холдингом , но и нанес ощутимый ущерб собственной репутации. В первую очередь это проявление неуважения не только к организаторам фестиваля и коллегам по цеху, но и к зрителям. Многие из них приехали из России и других эмиратов специально на его концерт. Они были обескуражены подобным поведением любимого артиста",— добавили представители организаторов.

"Русская Медиагруппа" потребует у певца Егора Крида крупную компенсацию за срыв выступления на Russian Music Festival в Абу-Даби.

"Как ожидается, эта сумма составит несколько миллионов рублей", — сказали там и уточнили, что точная сумма ущерба подсчитывается.

Председатель Совета директоров "Русской Медиагруппы" Сергей Бунин подчеркнул, что артист "дает сигнал всей индустрии, что с ним опасно иметь дело".

Источник: Лента.ру, РИА Новости

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