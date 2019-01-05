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Из Семея за день вывезли более 150 тонн мусора

С 1 января 2019 года вступили в силу нормы Экологического кодекса, которые запрещают захоронение на полигонах отходов без предварительной переработки.

Фото : altaynews.kz5 января 2019, 10:39

Очистить Семей от твердых бытовых отходов, которые накопились за новогодние праздники, удалось благодаря вмешательству городского акимата. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание Altaynews.

4 января на полигон было завезено 151,71 тонны ТБО и золошлаковых отходов. Задействовано было 12 мусоровозов, 8 КамАЗов, 4 погрузчика. От ГКП “Семей” в вывозе мусора участвовали свыше 30 человек. Работа в данном направлении будет продолжена, заверили в акимате.

С 1 января 2019 года вступили в силу нормы Экологического кодекса, которые запрещают захоронение на полигонах отходов без предварительной переработки. А это значит, что услугодатель обязан сортировать мусор или должен заключить договор с фирмой по его сортировке и вести учет движения транспорта посредством GPS. Однако, несмотря на неоднократные обсуждения и предупреждения со стороны властей, предприятия по вывозу ТБО не провели подготовительных работ. Руководство полигона, в свою очередь, не имеет права принимать неотсортированный мусор. В итоге вывоз мусора был приостановлен по вине услугодателей.

Аким города Ермак Салимов дал поручение вывезти весь мусор недобросовестных услугодателей и держать ситуацию на контроле.

– Те фирмы, которые не будут соблюдать законодательство, не будут заниматься данной деятельностью, – отметил градоначальник.

Ранее сообщалось о жалобах жителей Семея на плохой запах от помоек, которые не вывозили четыре дня.


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