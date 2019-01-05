Из Семея за день вывезли более 150 тонн мусора

С 1 января 2019 года вступили в силу нормы Экологического кодекса, которые запрещают захоронение на полигонах отходов без предварительной переработки.

Очистить Семей от твердых бытовых отходов, которые накопились за новогодние праздники, удалось благодаря вмешательству городского акимата. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание Altaynews.

4 января на полигон было завезено 151,71 тонны ТБО и золошлаковых отходов. Задействовано было 12 мусоровозов, 8 КамАЗов, 4 погрузчика. От ГКП “Семей” в вывозе мусора участвовали свыше 30 человек. Работа в данном направлении будет продолжена, заверили в акимате.

С 1 января 2019 года вступили в силу нормы Экологического кодекса, которые запрещают захоронение на полигонах отходов без предварительной переработки. А это значит, что услугодатель обязан сортировать мусор или должен заключить договор с фирмой по его сортировке и вести учет движения транспорта посредством GPS. Однако, несмотря на неоднократные обсуждения и предупреждения со стороны властей, предприятия по вывозу ТБО не провели подготовительных работ. Руководство полигона, в свою очередь, не имеет права принимать неотсортированный мусор. В итоге вывоз мусора был приостановлен по вине услугодателей.

Аким города Ермак Салимов дал поручение вывезти весь мусор недобросовестных услугодателей и держать ситуацию на контроле.

– Те фирмы, которые не будут соблюдать законодательство, не будут заниматься данной деятельностью, – отметил градоначальник.

Ранее сообщалось о жалобах жителей Семея на плохой запах от помоек, которые не вывозили четыре дня.

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