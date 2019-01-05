Со дня на день они ожидают появления восьмого ребенка.

Баянаульская многодетная семья продолжает жить в доме, который подтопило в мороз. Хозяин дома Ержан Молдабеков опасается, что могут обрушиться стены, передает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Дом многодетной семьи в селе Жумата Шанина, в которой вот-вот появится восьмой ребенок, оказался в воде. Откуда идет вода, никто объяснить не может. Пробы воды на анализ направили в районное управление по охране общественного здоровья. Результатов пока нет.

— В селе нет пригодных для проживания домов. Боюсь, что весной стены нашего дома могут упасть, — говорит Ержан Молдабеков. — Там образовались трещины, дома влажность, из-за чего болеют дети. Мы вынуждены ходить дома в обуви. Семья у нас большая, ежедневно расходуется 13-14 ведер угля. Супруга в 20-ых числах января должна родить восьмого ребенка.

Если обычно одного КамАЗа угля хватало до весны, уже сейчас запасы твердого топлива исчерпаны.

По словам главы семейства, со стороны акимата никаких мер предпринято не было.

Однако, как прокомментировал аким Куркелинского сельского округа Баянаульского района Танат Сагындыков, из отдела по чрезвычайным ситуациям прибыла специальная комиссия, которая оценивает состояние дома. К слову, семья только в этом году сделала ремонт.

— Если в доме холодно и он не пригоден для проживания, мы можем заселить семью в один из 15 пустующих домов, — говорит Танат Сагындыков. — Ержан Молдабеков просит у акимата жилье в городе или райцентре. Но средства на приобретения дома в бюджете не заложены. Экскаватор, который мы хотели отправить на помощь семье, сломался. Из-за сильных морозов вода замерзла, поэтому временно подтапливать дом не будет.

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