Два ДТП с участием пешеходов произошло за день в Павлодаре

Сбили двух подростков и одного взрослого.

За один день, 3 января, в Павлодаре пострадали три пешехода в результате двух ДТП, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

11-летнего подростка 3 января сбили на перекрестке улиц Лермонтова и 1 Мая. Как сообщили в областном управлении здравоохранения, ребенок получил закрытый перелом большеберцовой кости слева, был госпитализирован в областную детскую больницу.

В департаменте полиции Павлодарской области пояснили, что за рулем автомобиля Toyota находился водитель 1989 года рождения. Сейчас его машина водворена на штраф-стоянку, по факту ДТП проводится проверка. В соцсетях свидетели ДТП говорят, что ребенок перебегал дорогу на запрещенный сигнал светофора. Кроме того, в соцсетях опубликована просьба к очевидцам произошедшего - рассказать об этом и предоставить запись с видеорегистратора.

В этот же день, 3 января, другое ДТП произошло в районе дома по Айманова, 52. Два человека переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Под колеса автомобиля "Фольксваген" попали пешеходы 1957 и 2002 г.р.

- У первого пострадавшего закрытый перелом большеберцовой кости слева, закрытый перелом нижней трети бедра слева, госпитализация в первую горбольницу. Несовершеннолетний пешеход получил закрытый перелом в области правого голеностопа со смещением, госпитализирован в детскую областную больницу, - сообщили в управлении здравоохранения.

По факту ДТП ведется проверка, назначены экспертизы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!