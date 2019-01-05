Спасатели напомнили о пожарной безопасности на Рождество

В храмах при обильных источниках огня и большом количестве прихожан трудно исполнять требования пожарной безопасности.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области напомнил казахстанцам о мерах пожарной безопасности на Рождественские праздники, сообщает Zakon.kz.

Близится великий православный праздник - Рождество Христово. Многие верующие проводят этот день в храмах. При обильных источниках огня и большом количестве прихожан трудно исполнять требования пожарной безопасности. Внутри здания много легковоспламеняющихся конструкций, не обработанных специальными огнезащитными средствами. Высота купола многих храмов порой не позволяет пожарным предотвратить распространения огня.

Всего в Алматинской области имеется 27 религиозных объединений и храмов, где будет организовано дежурство сотрудниками ДЧС в ночь с 6 по 7 января.

Жителям и гостям Алматинской области напомнили основные правила безопасного поведения при посещении культовых церковных учреждений:

- будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте рукава одежды;

- под свечой держите кусок картона, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы не уронили горящую свечу на одежду;

- подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попадания их на огонь свечи при наклоне головы;

- следите за детьми, чтобы они не поставили горящую свечу рядом с вашей одеждой;

- старайтесь соблюдать расстояние от других прихожан, не толпитесь в одном месте;

- в случае загорания одежды быстро скиньте ее, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;

- изучите планировку молельного зала и в целом здания храма, чтобы знать пути эвакуации, которых обязательно должно быть несколько, а все двери на выход открыты;

- в случае срабатывания пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре немедленно покиньте храм, не создавая паники и давки.

Только строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности поможет избежать травм, увечий, а также встретить Рождество более безопасно, подчеркнули спасатели.

При пожаре или другой чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101, 112 – с любого телефона круглосуточно.

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