В ВКО предприниматели оштрафованы за некачественные продукты

Для проведения лабораторных исследований специалисты закупили тысячу килограммов мяса, молока, соков, рыбы и колбас.

289 наименований пищевой продукции, завезенной в Восточный Казахстан, не соответствуют техническим регламентам страны, заявили специалисты регионального департамента охраны общественного здоровья. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал Хабар 24.

Для проведения лабораторных исследований специалисты закупили тысячу килограммов мяса, молока, соков, рыбы и колбас.

В молоке при заявленной изготовителем норме в 4% жирности по факту выявлено меньше трех. В соках обнаружено превышение допустимых нитратов на литр продукции.

По итогам проверок за реализацию некачественных продуктов к административной ответственности привлечены 170 предпринимателей.

Алена Кравченко, начальник отдела департамента охраны общественного здоровья ВКО МЗ РК:

- Нами в рамках мониторинга безопасности продукции было обследовано 527 торговых точек, в которых было выявлено 5833 пробы. Несоответствия были выявлены практически во всех видах продукции.

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