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Банда грабителей в Атырау выносила терминалы из магазинов

Полиция задержала группу молодых людей.

Фото : скриншот с видео5 января 2019, 11:38

Полиция Атырауской области задержала группу молодых людей, которая выносила из магазинов терминалы с наличностью. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на ATPress.

Группа молодых мужчин с ноября по декабрь 2018 года грабила магазины, откуда выносились терминалы с наличностью. В общей сложности было похищено более одного миллиона тенге.

Как уточнили в пресс-службе полиции, на сегодня задержаны трое граждан в возрасте 21-23 лет. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 191 ("Грабеж") и части 2 статьи 188 УК РК ("Кража").


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