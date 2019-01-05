В Казахстане упростили процедуру выдачи справки получателям адресной помощи

Прежде гражданам необходимо было предоставить справку, подтверждающую право на получение государственной адресной социальной помощи.

Упрощена процедура выдачи справки получателям адресной социальной помощи (АСП) через портал "Электронное Правительство". Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Zakon.kz со ссылкой на газету "Казахстанская правда".

"Для упрощения процесса и сокращения сроков предоставления государственной адресной помощи гражданам, Министерство труда и социальной защиты населения совместно с Министерством образования и науки и Министерством информации и коммуникаций, реализовали оптимизированный процесс государственной услуги получения справки, подтверждающей принадлежность заявителя (семьи) к получателям АСП, посредством одноразовых паролей и через сервис получения справок третьими лицами на веб-портале "электронного правительства", - говорится в информации.

Прежде гражданам для получения адресной помощи необходимо было предоставить в ЦОН, местные исполнительные органы или учебные заведения справку, подтверждающую статус, дающий право на получение государственной адресной социальной помощи.

"Оптимизация процедур позволила органам, оказывающим услуги, подтверждать указанный статус путем автоматического запроса в базу данных министерства, освобождая гражданина, получающего услугу, от необходимости получения справки самостоятельно", - отметили в ведомстве.

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