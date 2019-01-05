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В Казахстане упростили процедуру выдачи справки получателям адресной помощи

Прежде гражданам необходимо было предоставить справку, подтверждающую право на получение государственной адресной социальной помощи.

Фото : с сайта top.st5 января 2019, 12:01

Упрощена процедура выдачи справки получателям адресной социальной помощи (АСП) через портал "Электронное Правительство". Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Zakon.kz со ссылкой на газету "Казахстанская правда".

"Для упрощения процесса и сокращения сроков предоставления государственной адресной помощи гражданам, Министерство труда и социальной защиты населения совместно с Министерством образования и науки и Министерством информации и коммуникаций, реализовали оптимизированный процесс государственной услуги получения справки, подтверждающей принадлежность заявителя (семьи) к получателям АСП, посредством одноразовых паролей и через сервис получения справок третьими лицами на веб-портале "электронного правительства", - говорится в информации.

Прежде гражданам для получения адресной помощи необходимо было предоставить в ЦОН, местные исполнительные органы или учебные заведения справку, подтверждающую статус, дающий право на получение государственной адресной социальной помощи.

"Оптимизация процедур позволила органам, оказывающим услуги, подтверждать указанный статус путем автоматического запроса в базу данных министерства, освобождая гражданина, получающего услугу, от необходимости получения справки самостоятельно", - отметили в ведомстве.


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