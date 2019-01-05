В 90% старых домов Астаны протекает газ

Все эти дома - наследие СССР, говорят специалисты.

После трагедии в Магнитогорске акимат Астаны решил проверить жилищный фонд столицы, где проведен газ. Результат проверки – утечка газа наблюдается в 90% таких домов и необходимость замены систем газоснабжения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казправду".

Всего в течение месяца в Астане будет проверено 1080 жилых домов, в которые проведено газоснабжение. На один из таких рейдов пригласили журналистов, где они наблюдали за проверкой газоотводной системы в доме по адресу Сейфуллина, 18.

"Мы посмотрели краны на входе в подъезд, и который в подъезде. Прибор показал, что есть утечка, то есть из этого крана газ вытекает на улицу. Это ненормальная ситуация, когда газовое оборудование дает утечку. Эта проблема касается не только этого подъезда, она касается всего изношенного жилого фонда, который остался со временен старого города. Проблемы у этого дома точно такие же, как практически в 90 процентах домов с газоснабжением по Астане", – сказал председатель ОЮЛ "Независимая газовая ассоциация" Федор Мордвинкин.

Так, по словам специалиста, все сети изношены, и их необходимо менять, и периодически, раз в полгода, проверять системы.

"К сожалению, не всегда это получается. Может быть, в КСК по финансовым соображениям, может быть, у обслуживающих организаций какие-то проблемы, разные могут быть причины, но факт, что протечка газа существует, вы сами видели, прибор показывает правду. Почти все краны протекают, которые мы смотрели на вводе в дома. В самих подъездах ситуация лучше, там газ не протекает", – продолжил он.

К счастью, утечка газа происходит не в подъездных кранах, а в уличных - на вводе в дом, и его концентрация не несет угрозы взрыва, так как газ растворяется в воздухе. Однако, заходя во двор дома, запах газа резко заметен.

"А если это закрытое помещение, тогда возможно, что возникнет взрывоопасная ситуация, потому что газ не выходит в атмосферу и скапливается в подъезде или в квартире. Любая искра может привести к взрыву, неважно от чего, холодильник завелся или кто-то включил лампочку, может привести к взрывоопасной ситуации", – сказал специалист журналистам.

Пока по поручению акима города проверяют только внутриподъездные газопроводы, после чего проверят сами групповые резервуарные установки – 345 газгольдеров, включающих в себя 1400 подземных резервуаров. В квартиру каждого жильца проходить не будут. Но стоит отметить, что за подъездные и квартирные трубы отвечают сами жильцы или КСК.

"По крайней мере, по вот этому району все дома старые. Новые дома строили уже на электричестве. Если есть новые дома с газом, то должна быть целенаправленная политика со стороны руководства или газообслуживающих организаций, всех, кто относятся к газу и проверке газовой системы города. Со стороны жильцов тоже отношение к данной проблеме довольно пассивное, все чувствуют запах газа, но никто не говорит об этом. В 2018 году таких проверок не было. Я не знаю ни одного КСК, который заключил бы договор с компанией на обслуживание своих внутренних газовых систем", – сказал Федор Мордвинкин.

Стоит отметить, что ответственность собственников квартир прописана в Законе РК "О жилищных отношениях", где четко указано, что газопроводы внутриподъездные, являясь инженерными сетями общего пользования, относятся к объекту кондоминиума. И в соответствии с данным законом, собственниками газопроводов, как и остальных инженерных сетей, являются сами жители, собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах.

"Это собственность жильцов, внутридомовой газопровод является инженерной сетью общего пользования и общим имуществом КСК. Жильцы должны вести целевые сборы, обязательно. Текущий тариф не предусматривает обслуживание внутриподъездных газопроводов, их обслуживают по факту, при поступлении заявки. Это, например, как к себе домой вы вызываете электрика, и сами несете ответственность. Проверять должны специализированные аттестованные организации. КСК может сам обучить своих сотрудников и заниматься обслуживанием и проведением технических освидетельствований", – отметил в свою очередь руководитель отдела газовой инспекции, контроля за подъемными сооружениями ГУ "Управление контроля и качества городской среды Астаны" Максат Абылов.

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