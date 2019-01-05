Несколько поселков ЗКО вторую неделю находятся в снежном плену

Аким Жанибекского района Азамат Сафималиев опровергает эту информацию.

Больше недели в снежном плену несколько поселков Жанибекского района Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал astanatv.

Местные жители говорят, что дороги не чистят, и они остались без связи с районным центром. На проезжей части скопилось несколько десятков автомобилей, которые не могут туда доехать. Кроме того, из-за сильной метели оборваны провода линий электропередач, закончилось топливо для генератора. Поэтому сельчане без света. Люди просят помощи у пограничников. Погранзастава находится недалеко от населенного пункта.

Бектурган Доскалиев, житель Жанибекского района Западно-Казахстанской области:

- Дороги нет, вот уже неделю света нет. У нас 70 голов лошадей застряли в степи, и у нас нет возможности поехать и найти их. Снега так много, что лошадь не может идти по сугробам. Нам позвонили российские пограничники и сообщили, что наши лошади находятся в России, и попросили их оттуда забрать. Мы не можем туда поехать. Моя супруга куда только не обращалась, но никто не может нам помочь, даже акимат.

Аким Жанибекского района Азамат Сафималиев опровергает эту информацию. В телефонном разговоре он нам пояснил, что свет есть во всех населенных пунктах. Провода обрываются из-за ежедневной метели, но их оперативно ремонтируют, - отметил чиновник. Кроме того в ряд населенных пунктов отправлено несколько единиц тяжелой техники для расчистки дорог.

Азамат Сафималиев, Аким Жанибекского района:

- Ферма Комсомольская это у нас зимовка. Там живет одна семья. Они содержат скот. И у них есть 2 новых трактора. Но они почему- то их не используют. Люди в других зимовках после бурана, сами расчищают дороги с помощью своей старой техники.

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