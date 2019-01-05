Долгожительница поневоле: карагандинку ошибочно признали 143-летней

Это было бы забавно, если бы не доставляло ей столько проблем.

Из-за давней ошибки паспортистов жительница Караганды Наталья Шубичук в базах данных числится 143-летней. И это было бы забавно, если бы не доставляло ей столько проблем, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Куда бы ни приходила Наталья Шубичук со своей проблемой, у всех ее рассказ вызывает улыбку. В 1996 году ей выдали удостоверение, где в графе "дата рождения" был указан 1875 год. Документ она давно поменяла и забыла об этом казусе. Но в мае прошлого года банки перестали принимать у нее пенсионные отчисления. Терминалы выдают сообщение: "Работник достиг пенсионного возраста".

НАТАЛЬЯ ШУБИЧУК, жительница г. Караганды:

– Понимаете, сами госслужащие не знают, куда обратиться. А мне тогда что делать? У меня ИП, и мне с налоговой приходят постоянно извещения, что у меня долги идут именно по пенсионным. Потом же штрафные санкции будут!

АЙДАНА ЖАНЫБЕКОВА, представитель филиала НАО "ГК Правительство для граждан":

– Было установлено, что данные все совпадают. ФИО, ИИН, дата рождения. Те позиции, по которым проходят платежи. У нас все в порядке. Наталье Михайловне нужно обращаться в банки второго уровня по этому вопросу.

НАЗИРА БАЙМАГАМБЕТОВА, инспектор Управления миграционной службы:

– По имеющимся информационным базам документирования населения, а также по госбазе данных физических лиц, которая является эталонной базой, в настоящее время проверка показала, что все сведения были выгружены корректно.

Во всех госструктурах разводят руками и говорят, что это первый подобный случай. В банках также не удалось добиться ответа, в чем причина, и почему клиенту присвоен статус пенсионера. Наталья и рада бы обратиться в суд. Вот только не знает, кому предъявить иск.

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