В Казахстане стартовал "Караван милосердия"

Каждый месяц акции будет посвящен определенной тематике.

В рамках республиканской благотворительной акции Ассамблеи народа Казахстана, направленной на поддержку социально уязвимых слоев населения, дан старт "Каравану милосердия" на 2019 год, передает корреспондент BNews.kz. В этом году он будет проходить под единым слоганом "Мейірімділікпен бірлікке!".

Каждый месяц акции будет посвящен определенной тематике. Уже подготовлен календарь благотварительных акций. К примеру, январь будет проходить под слоганом "Саркыт", февраль - "Сыбага", март - "Шашу", апрель - "Асар", май - "камкор" и т.д.

"Мы в этом году по-новому организуем благотворительную акцию в нашей стране. Каждый месяц будет проходить под знаком определенного казахского народного обычая, посвященного благотворительности. Сегодня в январе мы открываем благотворительную акцию "Саркыт". Это устоявшаяся традиция нашего народа, проявление уважения к каждому, кто приходит в гости, это подарок, гостинец, признак благодарности. Дать близкому "саркыт" - это значит разделить с ним радость и счастье, поделиться теплом и заботой", - рассказал заместитель председателя АНК Леонид Прокопенко.

Он отметил, что "Караван милосердия" проходит уже более пяти лет, а развитие благотворительности стало одним из ключевых направлений деятельности АНК еще в 2015 году.

"В прошлом году в рамках "Каравана милосердия" было проведено 8700 благотварительных мероприятий, 400 тысяч человек получили помощь на общую сумму больше 2,5 млрд тенге. Это только по линии Ассамблеи. 78 меценатов были отмечены нагрудным знаком АНК "Жомарт жан", которые специально учрежден Советом Ассамблеи", - пояснил он.

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