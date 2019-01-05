В Британии еще до дела Скрипалей наняли эксперта по ядам

Такую информацию нашли и опубликовали хакеры.

Хакеры Anonymous опубликовали документы, согласно которым сотрудники проекта Integrity Initiative за несколько лет до инцидента в Солсбери призывали выслать российских дипломатов из Великобритании, заявляя о необходимости некой "катастрофы" для импульса к укреплению британской обороноспособности, передает РИА Новости.

Уточняется, что занимавшиеся этим проектом люди привлекали к своей работе специалистов по химическому оружию, а также контактировали с вербовщиком и соседом Сергея Скрипаля.

В ноябре прошлого года Anonymous впервые опубликовали документы о проекте Integrity Initiative, который Британия, по их утверждению, могла использовать для вмешательства в дела европейских стран и для информационной войны против России. Британские власти с оговорками подтвердили подлинность обнародованных бумаг.

Недавно на сайте cyberguerrilla.org от имени Anonymous появились новые данные, которые, как утверждают авторы, тоже имеют отношение к проекту Integrity Initiative. Речь идет о документах и счетах на оплату докладов о деятельности российских медиаструктур, в частности RT и Sputnik. В опубликованных документах также говорится об инциденте в Солсбери.

Среди опубликованных документов — бумага, подготовленная Виктором Мадейрой еще в 2015 году. Мадейра — старший научный сотрудник финансирующего Integrity Initiative британского "Института государственного правления". Документ содержит набор предложений по санкциям против России, в том числе — "одномоментно выдворить всех российских разведчиков и атташе ВВС / Минобороны / ВМС из как можно большего числа стран". Мадейра видел в этом повторение операции FOOT 1971 года, когда Лондон выслал 105 советских дипломатов.

После инцидента в Солсбери российские дипломаты покинули Великобританию и ряд других стран.

В 2018 году директор "Института государственного правления" Кристофер Доннелли получил звание шефа полка группы специалистов военной разведки. Это формирование входит в состав британской первой бригады наблюдения и рекогносцировки, созданной в 2014 году и отвечающей за всю военную разведку. В качестве подтверждения этого хакеры разместили файл рекомендации к назначению на должность.

Другой документ свидетельствует, что в октябре 2016 года Доннелли вместе с генералом Ричардом Бэрроном, который ранее в том же году оставил пост руководителя объединенного командования Вооруженными силами Великобритании, дает неутешительную оценку готовности британских сил противостоять России.

"Если не произойдет никакой катастрофы, которая пробудит людей и потребует ответа, нам надо найти способ заставить правительство осознать проблему и вынести ее в политическое пространство. <...> Мое заключение таково, что именно мы должны либо начать дебаты, либо дождаться чего-то ужасного, что возмутит нас и заставит действовать", — писал Доннелли.

После этого он принял в группу специалистов военной разведки эксперта по химическому и биологическому оружию Марка Лэверика из военной лаборатории в Портон-Дауне, пишут Anonymous.

Россия неоднократно заявляла о подозрениях, что в этой лаборатории рядом с Солсбери разрабатывается химическое оружие, в том числе токсичный химикат, относящийся к группе нервно-паралитических веществ, которым, по данным Лондона, отравили Скрипалей и который в Британии называют "Новичок".

Там же, в Портон-Дауне, проводили экспертизу вещества, которым были отравлены Скрипали.

Когда в марте 2018 года произошло отравление в Солсбери, в информационной кампании вокруг него активно заработал проект Integrity Initiative. В частности, проект привлек компанию Harod Associates к изучению ведущих СМИ и социальных сетей, назвав соответствующий проект "Операцией Iris".

На сегодняшний момент хакеры разместили 25 документов, по их данным, подготовленных в рамках этой программы. Это отчеты об освещении инцидента и количестве публикаций в британских, американских, европейских и российских СМИ, анализ публикаций по теме в соцсетях в разных странах, информация о "предполагаемых троллях" и их местоположении.

Anonymous также опубликовали письмо Энди Прайса, который отвечает в британском МИД за информационную борьбу. Оно было написано в апреле 2018-го и предназначалось "только для заслуживающих доверия коллег и партнеров". В письме содержался анализ освещения в российских СМИ инцидента в Солсбери с выводом о том, что Москва пытается дезинформировать общество. Вскоре после этого российские дипломаты покинули Лондон.

"План Мадейры от 13 января 2015 года был последовательно выполнен к середине 2018 года", — резюмируют хакеры.

По данным Anonymous, в июле 2018 года Пабло Миллер, по их заявлению вербовщик и сосед Скрипаля, участвовал во встрече с представителями "Белых касок", которых в Москве и Дамаске обвиняли в организации провокации с химоружием в Сирии. Встреча прошла в стенах "Института государственного правления", говорится в публикации.

"Октябрь 2018 года. Сослуживец Миллера из четвертого королевского танкового полка Марк Урбан публикует книгу с интервью со Скрипалем, которое ему совершенно случайно удалось взять за полгода до "отравления". Вывод очевиден", — отмечается в публикации Anonymous.

Речь идет о книге Skripal Files, которую написал журналист Би-би-си Марк Урбан. Его биография подтверждает, что до прихода в журналистику в 1983 году он девять месяцев служил в танковом полку, а потом четыре года провел в резерве. По словам журналиста, в общей сложности у него было десять часов записи бесед со Скрипалем.

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям.

В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и записи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные сюжеты, нанося грим "пострадавшим" и диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых "спасатели" были сняты с оружием и в военной форме.

В российском МИД называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь, президент страны Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле сторонники "Аль-Каиды"*.

В конце прошлого года членов "Белых касок" эвакуировали из Сирии, часть из них поехали в Британию.

* Террористическая организация, запрещенная в РК

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