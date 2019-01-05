Утренние виды из палатки в Фанских горах
Невероятно приятно, когда ранним утром, на высоте 4500 м и при температуре -7 за бортом палатки, тебе приносят горячий кофе и таблетку аспирина.
Фото : http://grigoryev.net5 января 2019, 16:02
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3. Перевал Чимтарга (4700 м).
4. Озеро Большое Алло (3150 м).
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6. Озеро Алаудин.
7. Куликалонское озеро.
8. Ущелье Мирали.
9. Мутные озера (3600 м).
10. Невероятно приятно, когда ранним утром, на высоте 4500 м и при температуре -7 за бортом палатки, тебе приносят горячий кофе и таблетку аспирина. После этого хочется любить людей. Всем добра!
Источник: БигПикча
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