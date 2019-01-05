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Утренние виды из палатки в Фанских горах

Невероятно приятно, когда ранним утром, на высоте 4500 м и при температуре -7 за бортом палатки, тебе приносят горячий кофе и таблетку аспирина.

Фото : http://grigoryev.net5 января 2019, 16:02

1.

2.

3. Перевал Чимтарга (4700 м).

4. Озеро Большое Алло (3150 м).

5.

6. Озеро Алаудин.

7. Куликалонское озеро.

8. Ущелье Мирали.

9. Мутные озера (3600 м).

10. Невероятно приятно, когда ранним утром, на высоте 4500 м и при температуре -7 за бортом палатки, тебе приносят горячий кофе и таблетку аспирина. После этого хочется любить людей. Всем добра!

Источник: БигПикча


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