Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской области

С прогнозом положительного температурного фона возможно формирование талого стока.

В Кызылординской области объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

"В связи с неустойчивыми ледовыми явлениями 6-8 января на реке Сырдария в Кызылординской области возможны образования зажоров, что может привести к стеснению русел рек, подъемам уровней и выхода воды на пойменные участки рек", - говорится в сообщении синоптиков.

Также с прогнозом положительного температурного фона возможно формирование талого стока.

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