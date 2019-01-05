Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской области
С прогнозом положительного температурного фона возможно формирование талого стока.
Фото : inform.kz5 января 2019, 18:23
В Кызылординской области объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".
"В связи с неустойчивыми ледовыми явлениями 6-8 января на реке Сырдария в Кызылординской области возможны образования зажоров, что может привести к стеснению русел рек, подъемам уровней и выхода воды на пойменные участки рек", - говорится в сообщении синоптиков.
Также с прогнозом положительного температурного фона возможно формирование талого стока.
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