Банный комплекс горел в Караганде

Обошлось без жертв и пострадавших.

5 января на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре двухэтажного банного комплекса "Riviera" из сруба по ул. Ермекова в Караганде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД.

Произошло возгорание крыши и наружной стены на предварительной площади 130 кв.м. Было эвакуировано два человека. Пожар локализован в 16:55 и ликвидирован в 17:10. Обошлось без жертв и пострадавших. Причина пожара устанавливается.

На место пожара было привлечено 45 человек личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Карагандинской области.

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