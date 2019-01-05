Банный комплекс горел в Караганде
Обошлось без жертв и пострадавших.
Фото : КЧС МВД РК5 января 2019, 18:39
5 января на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре двухэтажного банного комплекса "Riviera" из сруба по ул. Ермекова в Караганде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД.
Произошло возгорание крыши и наружной стены на предварительной площади 130 кв.м. Было эвакуировано два человека. Пожар локализован в 16:55 и ликвидирован в 17:10. Обошлось без жертв и пострадавших. Причина пожара устанавливается.
На место пожара было привлечено 45 человек личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Карагандинской области.
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