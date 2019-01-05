Более 30 пожарных тушили частный дом в Алматы

Площадь пожара составила 130 кв.м.

Частный дом и времянка горели в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Вызов на пульт ДЧС поступил в 15:06. Горел дом, расположенный по адресу: Жетысуский район ул. Таймырская д. 11.

"Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 15:18 часов. Как выяснилось, произошло горение одноэтажного частного жилого дома с переходом огня на времянку во дворе. Пожарным потребовалось меньше часа на тушение. Время ликвидации - 16:12 часов", - сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Площадь пожара составила 130 кв.м. В тушении было задействовано 31 человек личного состава и семь единиц техники Службы пожаротушения Алматы.

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