В Париже полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"

Протесты "желтых жилетов" начались в середине ноября.

Французская полиция применила слезоточивый газ против нарушавших общественный порядок участников акции протеста "желтых жилетов", передаёт РИА Новости.

Стычка демонстрантов с правоохранительными органами произошла около здания префектуры полиции, располагающейся вблизи моста Нотр-Дам. Когда часть колонны демонстрантов уже пересекла мост, немногочисленная группа людей начала провоцировать полицейских. В ответ правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Шествие стартовало от здания парижской мэрии около 14.00 (19.00 аст). В настоящее время колонна демонстрантов миновала Собор Парижской Богоматери, двигаясь по направлению к Нацсобранию (нижняя палата парламента) Франции. Набережная Гран Огюстен (Quai Grands Augustins) полностью заполнена людьми. В акции принимают участие гораздо большее число протестующих, чем в предыдущие две недели. Как минимум несколько тысяч "желтых жилетов" идут шествием по улицам Парижа.

Протестные акции в субботу проходят и в других французских городах, в том числе в Руане, Марселе.

Протесты "желтых жилетов" начались в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился ряд других. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

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