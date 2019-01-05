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Житель Рудного украл девушку и хотел на ней жениться

Проводится досудебное расследование по статье 126 УК РК "Незаконное лишение свободы".

Фото : narodna-pravda.ru5 января 2019, 20:40

В Рудном мужчина удерживал свою знакомую, собираясь жениться на ней, передает Zakon.kz со ссылкой на "Алау".

В Департаменте полиции Костанайской области сообщили, что 17 декабря около 18:00 мужчина незаконно привез, а затем удерживал около 2,5 часов свою знакомую.

Мужчина хотел жениться на знакомой, но она не ответила взаимностью.

После прихода полицейских девушку отпустили. Проводится досудебное расследование по статье 126 УК РК "Незаконное лишение свободы".


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