Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Медведев распорядился о выплатах пострадавшим при ЧП в Магнитогорске

На эти цели из резервного фонда кабмина будет выделено около 65 миллионов рублей.

Фото : РИА Новости / Дмитрий Астахов5 января 2019, 21:16

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске, передает РИА Новости.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов извлечены тела 39 человек.

"Подписано распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске", - написал Медведев в Twitter.

Он добавил, что на эти цели из резервного фонда кабмина будет выделено около 65 миллионов рублей.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты