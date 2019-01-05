Медведев распорядился о выплатах пострадавшим при ЧП в Магнитогорске
На эти цели из резервного фонда кабмина будет выделено около 65 миллионов рублей.
Фото : РИА Новости / Дмитрий Астахов5 января 2019, 21:16
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске, передает РИА Новости.
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов извлечены тела 39 человек.
"Подписано распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске", - написал Медведев в Twitter.
Он добавил, что на эти цели из резервного фонда кабмина будет выделено около 65 миллионов рублей.
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