Максим Беляев покинул "Сарыарку"

В нынешнем сезоне 39-летний форвард был капитаном команды, в 27 матчах регулярного чемпионата ВХЛ записал в актив 4 (1+3) очка.

Опытный нападающий Максим Беляев покинул карагандинскую "Сарыарку". Контракт с игроком расторгнут по обоюдному соглашению сторон, пишет Шайба.kz.

В нынешнем сезоне 39-летний форвард был капитаном команды, в 27 матчах регулярного чемпионата ВХЛ записал в актив 4 (1+3) очка.

Напомним, воспитанник Усть-Каменогорска защищал цвета сборной Казахстана на пяти чемпионатах мира. Также он выступал в таких клубах, как "Казахмыс", "Салават Юлаев", "Лада", "Барыс", "Югра", "Амур", "Рязань" и "Иртыш".

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