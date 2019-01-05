Максим Беляев покинул "Сарыарку"
В нынешнем сезоне 39-летний форвард был капитаном команды, в 27 матчах регулярного чемпионата ВХЛ записал в актив 4 (1+3) очка.
Фото : shaiba.kz5 января 2019, 21:20
Опытный нападающий Максим Беляев покинул карагандинскую "Сарыарку". Контракт с игроком расторгнут по обоюдному соглашению сторон, пишет Шайба.kz.
В нынешнем сезоне 39-летний форвард был капитаном команды, в 27 матчах регулярного чемпионата ВХЛ записал в актив 4 (1+3) очка.
Напомним, воспитанник Усть-Каменогорска защищал цвета сборной Казахстана на пяти чемпионатах мира. Также он выступал в таких клубах, как "Казахмыс", "Салават Юлаев", "Лада", "Барыс", "Югра", "Амур", "Рязань" и "Иртыш".
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