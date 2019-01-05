Казахстанцы, купившие жилье в Узбекистане, получат вид на жительство

Гражданам 109 стран предоставлено право получения вида на жительство в Узбекистане при приобретении недвижимости.

Иностранные граждане 109 стран могут получить вид на жительство в Узбекистане при приобретения недвижимого имущества, пишет Gazeta.uz.

Нововведение утверждено указом президента Шавката Мирзиёева "О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан".

Право на получение вида на жительство предоставляется при приобретении недвижимости в Ташкенте и Ташкентской области на сумму в эквиваленте не менее 400 тысяч долларов; в Самаркандской, Бухарской, Наманганской, Андижанской, Ферганской и Хорезмской областях - не менее 200 тысяч долларов; в Каракалпакстане и других областях Узбекистана - не менее 100 тысяч долларов.

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