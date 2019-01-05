Житель Темиртау "поздравил" друга ударом топора

Подозреваемый не скрывался и дал признательные показания. Оба оказались нетрезвыми.

С 31 декабря на 1 января ударом топора в спину поздравил с новым годом товарища житель Темиртау. Об этом сообщается на странице "patriotkaragandy" в Instagram, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в доме на улице "8 марта".



Травмировав друга, он тут же вызвал Скорую помощь. С рубленой раной спины и переломом ребер врачи доставили пострадавшего в реанимацию.

"Мужчина 1976 года рождения поступил к нам, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в центральной больнице Темиртау.

Сотрудники Восточного отдела полиции оперативно задержали подозреваемого. Он не скрывался и дал признательные показания. Оба оказались нетрезвыми.

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