Трехлетний ребенок скончался от выстрела в новогоднюю ночь
Пуля задела самые жизненно важные структуры мозга, ранение было несовместимо с жизнью.
В Дагестане скончался трехлетний ребенок, получивший огнестрельное ранение в новогоднюю ночь.
В ночь на 1 января мальчик вышел на балкон, чтобы посмотреть на новогодний салют. Неизвестный открыл стрельбу из боевого оружия, пуля попала в голову ребенка.
Мальчик был доставлен в Центральную городскую больницу Дербента. Тяжелое состояние пострадавшего не позволило транспортировать его в другие медицинские учреждения, однако к нему в больницу прибыл один из ведущих реаниматологов московского НИИ имени Склифосовского.
Ребенок умер около 11:00 (14:00 аст) 5 января. Его родные рассказали, что мальчик скончался не приходя в сознание. Операция по извлечению пули проведена не была.
"Пуля задела самые жизненно важные структуры мозга, ранение было несовместимо с жизнью", — указали в министерстве здравоохранения Дагестана.
Источник: Lenta.ru.
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