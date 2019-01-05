Трехлетний ребенок скончался от выстрела в новогоднюю ночь

Пуля задела самые жизненно важные структуры мозга, ранение было несовместимо с жизнью.

В Дагестане скончался трехлетний ребенок, получивший огнестрельное ранение в новогоднюю ночь.

В ночь на 1 января мальчик вышел на балкон, чтобы посмотреть на новогодний салют. Неизвестный открыл стрельбу из боевого оружия, пуля попала в голову ребенка.

Мальчик был доставлен в Центральную городскую больницу Дербента. Тяжелое состояние пострадавшего не позволило транспортировать его в другие медицинские учреждения, однако к нему в больницу прибыл один из ведущих реаниматологов московского НИИ имени Склифосовского.

Ребенок умер около 11:00 (14:00 аст) 5 января. Его родные рассказали, что мальчик скончался не приходя в сознание. Операция по извлечению пули проведена не была.

"Пуля задела самые жизненно важные структуры мозга, ранение было несовместимо с жизнью", — указали в министерстве здравоохранения Дагестана.

Источник: Lenta.ru.

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