Ди Каприо допросили по делу об отмывании денег

Что именно Ди Каприо мог поведать суду, неизвестно.

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо дал показания по так называемому малайзийскому делу. Допрос прошёл в закрытом режиме, пишет News.ru со ссылкой на Hollywoodreporter.

Речь идёт о многомиллиардном скандале, причиной которого стала международная схема по отмыванию денег. Она, как предполагается, использовалась для финансирования съёмок фильма "Волк с Уолл-стрит", в котором артист сыграл известного мошенника. Дело также затронуло продюсерскую компанию Ди Каприо Red Granite Pictures.

Следователи пытаются выяснить, есть ли связь между фондом актёра и схемой хищения средств из суверенного фонда благосостояния Малайзии.

Артист считается важным свидетелем по делу, так как обладает важной информацией о малазийском финансисте Джо Лоу, который, как предполагается, и является похитителем миллиардов долларов из фонда 1Malaysia Development Berhad, впоследствии их легализовавшим. Сам актер целью расследования не является.

По данным The Washington Post, Лоу "втерся в доверие" к актеру, подарив несколько произведений искусства и сыграв с ним в казино. На данный момент малазийский финансист объявлен Малайзией, Соединенными Штатами и Сингапуром в международный розыск. Что именно Ди Каприо мог поведать суду, неизвестно.

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