В Париже часть министерства эвакуировали из-за вторжения демонстрантов

Они вышибли дверь министерства с помощью строительной машины.

Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво был эвакуирован из своего кабинета после вторжения группы демонстрантов во двор министерства, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.

По словам очевидца, на которого ссылается издание, "около 16.30 (21.30 аст) около пятнадцати человек, часть из которых были одеты в чёрное, а другие - в желтые жилеты, вышибли дверь министерства с помощью строительной машины".

После чего Гриво и сотрудники секретариата были эвакуированы.

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