При пожаре в квест-комнате погибли пять девушек

Пожарные прибыли на место происшествия, когда огонь охватил первый этаж здания.

В городе Кошалин на северо-западе Польши произошел пожар в помещении, где проходил квест. В результате происшествия погибли пять 15-летних девушек, передает РБК.

ЧП произошло вечером 4 января. По словам министра внутренних дел Йоахима Брудзински, подростки отмечали день рождения одной из девушек. По условиям квеста, участникам нужно было решить несколько головоломок, чтобы выбраться из запертой комнаты.

В результате происшествия также пострадал 25-летний мужчина, его с серьезными ожогами доставили в больницу.

Пожарные прибыли на место происшествия, когда огонь охватил первый этаж здания. "Трагедия произошла в первую очередь из-за ненадлежащего обеспечения пути эвакуации", — заявил Польскому радио начальник государственной противопожарной службы Лешек Суски.

По словам Суски, в помещении было много нарушений. "Обогревательные приборы, вероятно, находились слишком близко от легковоспламеняющихся материалов. В помещении мы также обнаружили свечи, поэтому существует и вероятность использования открытого огня", — сказал он.

Он заявил, что площадь комнаты составила 7,3 кв м, там находились два кресла и лампа. "В комнате было мало места для людей", — сказал Суски и добавил, что сотрудника, который должен был следить за подростками во время прохождения квеста, в помещении не было.

Прокуратура и полиция расследуют обстоятельства произошедшего. Как заявили в МВД, после ЧП пожарные проверяют более тысячи объектов.

Президент Польши Анджей Дуда назвал случившееся "ужасной трагедией". По словам мэра Кошалина Петра Едлинского, 6 января в городе объявлен траур.

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