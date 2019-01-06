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Американка забеременела и родила в состоянии комы

Женщина не приходит в сознание вот уже 10 лет. На днях у неё появился абсолютно здоровый ребёнок.

Фото : Pixabay/rawpixel6 января 2019, 01:46

Пациентка клиники города Феникс американского штата Аризона родила ребёнка, будучи в коме, передает Life.

Сообщается, что роды прошли успешно, малыш прекрасно себя чувствует.

Однако этим событием заинтересовалась полиция, в больнице началась проверка. Врачи заверили, что женщина не приходит в себя уже 10 лет. Медики и правоохранители уверены, что она забеременела после изнасилования.

Теперь руководство клиники запретило мужчинам заходить к пациенткам без сопровождения женщин-медиков.


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