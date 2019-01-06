Избитая модель решила помогать жертвам насилия

Динагуль Тасова считает своим долгом изменить ситуацию.

Модель и депутат молодежного маслихата Астаны Динагуль Тасова намерена открыть НПО, которое будет помогать жертвам насилия. Об этом она сообщила в Instagram, передает Zakon.kz.

После пережитого насилия со стороны своего возлюбленного, Динара призналась, что последние недели были наполнены сильными эмоциями. Она получила большую поддержку из разных стран - России, Канады, США, Кыргызстана, Узбекистана, Ливана, Ирана, Таджикистана и Украины.

"Пережив этот жизненный опыт, я поняла, что это большая социальная проблема не только в Казахстане. С этим постоянно сталкиваются девушки по всему миру", - написала она.

Теперь Тасова считает своим долгом изменить ситуацию.

"Я хочу помочь беззащитным детям и женщинам защитить себя от насилия и объяснить, что насилие в любой форме не является нормой. Ни при каких обстоятельствах. В ближайших планах — открытие Общественного объединения "Центр защиты женщин и детей "Назик журек". Также важно запустить Социальный хедлайнер в соцсетях, чтобы о своей проблеме можно было сообщить анонимно и предупреждать всех о факте насилия через интернет! Давайте все вместе поможем друг другу поддержкой, чтобы никто не оставался один на один с собой в такой момент. Увидев чёрную точку на ладонях у женщин мы должны не только понимать, что им нужна помощь, но и оказывать свою поддержку!" - призвала она.

Также она заявила, что ответит всем тем, кто переживает тяжелый опыт в одиночку и хочет поделиться своей историей.

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