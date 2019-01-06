Избитая модель решила помогать жертвам насилия
Динагуль Тасова считает своим долгом изменить ситуацию.
Модель и депутат молодежного маслихата Астаны Динагуль Тасова намерена открыть НПО, которое будет помогать жертвам насилия. Об этом она сообщила в Instagram, передает Zakon.kz.
После пережитого насилия со стороны своего возлюбленного, Динара призналась, что последние недели были наполнены сильными эмоциями. Она получила большую поддержку из разных стран - России, Канады, США, Кыргызстана, Узбекистана, Ливана, Ирана, Таджикистана и Украины.
"Пережив этот жизненный опыт, я поняла, что это большая социальная проблема не только в Казахстане. С этим постоянно сталкиваются девушки по всему миру", - написала она.
Теперь Тасова считает своим долгом изменить ситуацию.
"Я хочу помочь беззащитным детям и женщинам защитить себя от насилия и объяснить, что насилие в любой форме не является нормой. Ни при каких обстоятельствах. В ближайших планах — открытие Общественного объединения "Центр защиты женщин и детей "Назик журек". Также важно запустить Социальный хедлайнер в соцсетях, чтобы о своей проблеме можно было сообщить анонимно и предупреждать всех о факте насилия через интернет! Давайте все вместе поможем друг другу поддержкой, чтобы никто не оставался один на один с собой в такой момент. Увидев чёрную точку на ладонях у женщин мы должны не только понимать, что им нужна помощь, но и оказывать свою поддержку!" - призвала она.
Также она заявила, что ответит всем тем, кто переживает тяжелый опыт в одиночку и хочет поделиться своей историей.
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Дорогие мои, Друзья! Последние недели моей жизни были наполнены сильными эмоциями. Я не ожидала такого потока поддержки от разных людей по всему Миру! Я получила очень много искренних писем из разных стран — от девушек, женщин и от мужчин тоже. В них были истории и просьбы о помощи. В каждой строке чувствовалась боль, которая отзывалась эхом в моем сердце. Я плакала вместе с вами: Россия ???????? Канада ???????? США ???????? Кыргызстан ???????? Узбекистан ???????? Иран ???????? Ливан ???????? Таджикистан ???????? Украина ???????? Меня глубоко тронуло участие добрых и понимающих людей! Я очень благодарна за то, что в такой тяжелый момент мы были рядом — я ощущала поддержку каждого — вы были со мной, а я с вами! Пережив этот жизненный опыт, я поняла, что это большая социальная проблема не только в Казахстане. С этим постоянно сталкиваются девушки по всему миру. Как правильно отметил в своем посте настоящий депутат Маслихата города Астаны @miras_shekenov «одна полуобнажённая, несущественная и надуманная ханжами проблема, обнажила во всей красе и на весь мир другую, вполне реальную и существующую у нас - домашнее насилие над женщиной». Я с благодарностью принимаю этот опыт, и считаю своим долгом попробовать изменить ситуацию. Я хочу помочь беззащитным детям и женщинам защитить себя от насилия и объяснить, что насилие в любой форме не является нормой. Ни при каких обстоятельствах. В ближайших планах — открытие Общественного объединения «Центр защиты женщин и детей «Назик журек». Также важно запустить Социальный хедлайнер в соц сетях, чтобы о своей проблеме можно было сообщить анонимно и предупреждать всех о факте насилия через интернет! Давайте все вместе поможем друг другу поддержкой, чтобы никто не оставался один на один с собой в такой момент. Увидев чёрную точку на ладонях у женщин мы должны не только понимать, что им нужна помощь, но и оказывать свою поддержку! Если захотите поделиться своей историей — я всегда буду рада выслушать и помочь. Пишите мне в личку. О проблеме лучше не молчать, по себе знаю, переживать все в одиночку очень тяжело. Я обязательно отвечу каждому! Всем спасибо за поддержку ещё раз #БлагоДарю ???? #япротивнасилия #динагуль #динагультасова
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