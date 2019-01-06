В Китае на видео попал редкий снежный барс

Эти животные обладают отличными навыками маскировки.

Инфракрасные камеры на северо-западе Китая впервые зафиксировали на видео кадры со снежным барсом, сообщает РИА Новости со ссылкой на CGTN.

Кадры из Синьцзян-Уйгурского автономного района со снежными барсами, которые считаются уязвимым видом, являются редкими также потому, что эти животные обладают отличными навыками маскировки.

Снежные барсы обитают на территории России, Китая, а также в странах Средней Азии.

Также недавно в Китае в Сеть попала схватка двух панд за одно дерево в Китае.

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