В Китае на видео попал редкий снежный барс
Эти животные обладают отличными навыками маскировки.
Фото : скриншот с видео6 января 2019, 06:35
Инфракрасные камеры на северо-западе Китая впервые зафиксировали на видео кадры со снежным барсом, сообщает РИА Новости со ссылкой на CGTN.
Кадры из Синьцзян-Уйгурского автономного района со снежными барсами, которые считаются уязвимым видом, являются редкими также потому, что эти животные обладают отличными навыками маскировки.
Снежные барсы обитают на территории России, Китая, а также в странах Средней Азии.
Также недавно в Китае в Сеть попала схватка двух панд за одно дерево в Китае.
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