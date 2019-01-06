Названо главное условие третьего боя Головкин — "Канело"

Сауль Альварес был соперником казахстанского боксера Геннадия Головкина дважды.

Портал западного телеканала CBSsports в своем материале озвучил главное условие третьего поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает Sports.kz.

"Третий поединок в этом противостоянии можно сделать, только если Головкин, самый востребованный на телевидении свободный агент, последует за Альваресом в DAZN, где мексиканская звезда подписала поворотный в карьере контракт на 11 боёв и 365 миллионов долларов", — написано в материале.

Сауль Альварес был соперником казахстанского боксера Геннадия Головкина дважды. Их первый бой закончился спорной ничьей, а во втором поединке "Канело" выиграл решением большинства голосов судей.

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