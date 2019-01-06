Путешественники рассказывают об "эпидемии постельных клопов" в Европе и США

Эксперты рекомендуют постояльцам гостиниц тщательно проверять кровати, осматривать постельное белье и матрасы перед тем, как лечь спать.

Все больше туристов, путешествующих по США и Европе, жалуются на постельных клопов, которые становятся все более устойчивыми к средствам защиты, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Эксперты считают, что новая разновидность постельных клопов распространилась за последние несколько десятилетий в США.

"Но в Европе и Великобритании дела с ними обстоят не лучше", - сказал Майкл Поттер, профессор энтомологии из университета Кентукки.

Эксперт также добавил, что путешественники в последнее время становятся менее бдительными: раньше они проверяли постели в отелях перед тем, как лечь спать, сейчас же большинство игнорирует эту меру профилактики.

Пока неясно, с чем связано такое широкое распространение насекомых. Одна из теорий гласит, что количество укусов увеличилось из-за роста числа путешественников, которые, не зная того, перевозят насекомых в багаже.

Эксперты рекомендуют постояльцам гостиниц тщательно проверять кровати, осматривать постельное белье и матрасы перед тем, как лечь спать.

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