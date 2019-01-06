Конор Макгрегор стал отцом во второй раз

Спортсмен рассказал о радостном событии в Инстаграме, однако пока он предпочитает не раскрывать имя и пол новорожденного малыша.

30-летний Конор Макгрегор является примером для подражания для миллионов фанатов. Спортсмен сумел самостоятельно добиться невероятных успехов в боях без правил, а его опорой неизменно была любимая супруга Ди Девлин. Несмотря на постоянные слухи об изменах Конора, влюбленные не устают демонстрировать семейную идиллию. Совсем недавно боец уже радовал поклонников фотографией с беременной женой, где утверждал, что получит лучший подарок на Новый год. Как оказалось, звезда ринга не обманула ожидания фанатов.

На последнем фото счастливый отец везет коляску, а рядом Конор Джек — первенец знаменитого бойца. Перед его рождением известный папа даже отказывался от выступлений на ринге, чтобы не беспокоить супругу. Сейчас же Макгрегор счастлив, как никогда, чем и спешит поделиться с миром.

"Направляюсь домой с двумя здоровыми малышами и энергичной Супер-мамой. Это лучшее начало 2019 года! Спасибо каждому за теплые пожелания!" — сообщил Конор в Инстаграме.

Конор постоянно публикует в социальных сетях снимки с первенцем и женой Ди Девлин, которую, как известно поклонникам, он покорил своим чувством юмора. Знакомство в ночном клубе вылилось в трогательную историю любви, за которой поклонники наблюдают и по сей день.

Пара вместе пережила трудный период, когда Конор еще не стал высокооплачиваемым бойцом, и им приходилось существовать на пособие по безработице. Поэтому спортсмен говорит, что именно жена внесла огромный вклад в его успех, поддерживая во всех начинаниях. Кроме того, сильный мужчина близок и со своей матерью, которую часто замечали в рядах зрителей на его боях.

Спортсмен довольно часто публикует трогательные семейные снимки. Так, на его странице в Инстаграме регулярно появляются кадры с участием сына. Малыш прослыл стилягой благодаря брендовым костюмам, в которые его облачают родители. Он присутствует на всех важных официальных мероприятиях вместе со взрослыми. Скорее всего, та же судьба ожидает и нового члена семьи.

Сейчас поклонники гадают, кто же родился у звездной пары. Многие сходятся во мнении, что Ди подарила мужу второго сына. Фанаты не сомневаются, что в ближайшие дни Конор приоткроет завесу тайны и назовет имя новорожденного малыша.

Источник: СтарХит

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