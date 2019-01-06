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Трамп назвал причину распада СССР

Политик уверен, что союз разрушила война в Афганистане.

Фото : silkroadnews.org6 января 2019, 08:20

Президент США Дональд Трамп в среду связал распад Советского Союза с участием советских войск в войне в Афганистане, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

По его словам, причина, по которой СССР вошел в Афганистан состоит в намерении предотвратить угрозу Союзу, исходившую от террористов. Но эта война, по мнению президента США, ослабила СССР и привела к его распаду.

"Они [СССР] были правы, но проблема в том, что это была напряженная борьба, и они [СССР] буквально обанкротились. Они стали называться Россией в отличие от Советского Союза", - цитирует слова Трампа ТАСС. .

Глава Белого дома рассказал также, что США "тратят миллиарды и миллиарды долларов" на Афганистан. Он подчеркнул, что в этой стране должны воевать соседи Афганистана - Пакистан, Россия и Индия в частности. В связи с этим глава государства подверг сомнению военное присутствие США в Афганистане, который "находится в 6 тыс. милях от Америки.


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