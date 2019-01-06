Ясная погода будет стоять в большинстве регионов Казахстана в воскресенье

Лишь в нескольких регионах ожидаются осадки.

В воскресенье, 6 января, казахстанские синоптики прогнозируют солнечную погоду в большинстве регионов, лишь в нескольких областях ожидаются осадки, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области осадки, ночью 10-15, днем от -6 до -11. В Актюбинской области осадки, ночью от -8 до -13, днем от -2 до -7. В Алматинской области ночью от -10 до -14, днем от -7 до -15. В Атырауской области осадки, ночью от -2 до -7, днем от -4 до +1. В Восточно-Казахстанской области ночью 22-27 градусов мороза, днем от -15 до -20. В Жамбылской области ночью от -3 до -8, днем от 0 до +5. В Западно-Казахстанской области осадки, ночью от -2 до -7, днем от -0 до -5. В Карагандинской области ночью 15-20, днем 7-12 градусов мороза. В Костанайской области осадки, ночью 9-13, днем 9-10 градусов мороза. В Кызылординской области ночью от -7 до -13, днем от -5 до -9. В Мангистауской области осадки, ночью от -3 до +2, днем от +2 до +7. В Павлодарской области ночью 18-23 градуса мороза, днем от -10 до -15. В Северо-Казахстанской области осадки, ночью 12-17 градусов мороза, днем от -6 до -11. В Туркестанской области осадки, ночью от 0 до -5, днем от +4 до +9. В Шымкенте ночью от 0 до -2, днем от +6 до +8.

Прогноз погоды в Алматы: ясно, -3.

Прогноз погоды в Астане: ясно, -14.

Полный прогноз погоды на 6 января.

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