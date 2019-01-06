Жена режиссера фильма "Весна на Заречной улице" скончалась в реанимации

Марлен Хуциев стал вдовцом. Он известен не только как кинематографист, но и как прекрасный отец и муж, проживший почти всю жизнь с одной женщиной, Ириной Соловьевой.

93-летний Марлен Хуциев был госпитализирован 29 декабря. Изначально он отказался ехать в больницу один, поэтому семейную чету поместили вместе в одной палате. 6 января стало известно, что супруга Народного артиста Ирина Соловьева скоропостижно скончалась.

Мэтр советского кинематографа Марлен Хуциев давно не появлялся на светских мероприятиях, ведя тихую семейную жизнь, периодически работая над проектом "Невечерняя" вместе с сыном Игорем. Он известен не только как кинематографист, но и как прекрасный отец и муж, проживший почти всю жизнь с одной женщиной, Ириной Соловьевой.

В конце декабря супруги оказались в больнице. Марлен Хуциев хотел пройти плановый осмотр и решил, что Соловьева, постоянно жаловавшаяся на самочувствие, должна поехать с ним. В тот момент никто не мог и подумать, что Ирине станет намного хуже. Сегодня выяснилось, что жена режиссера скончалась в реанимации.

"Вчера супруга режиссера скончалась в реанимации, — сказал представитель Союза кинематографистов, — Марлен Мартынович знает, старается держаться".

Здоровье режиссера на момент приезда в больницу находилось под угрозой. Сейчас, несмотря на то, что он в курсе печальной новости, Хуциеву уже лучше, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Представители режиссера говорят, что вопрос о выписке можно будет поднять только после праздничного периода, когда его осмотрит главный врач. Собеседник агентства подтвердил, что "держит руку на пульсе", находясь в полной осведомленности о здоровье Хуциева. О любых изменениях в его состоянии будет немедленно сообщено кругу близких людей Марлена Мартыновича и представителям Союза кинематографистов.

Режиссер познакомился с будущей супругой, когда был студентом, и с тех самых пор они делили на двоих все печали и радости. В свое время Ирина Соловьева входила в состав сценарной редколлегии киностудии имени Горького и работала вместе с мужем. Они вырастили и воспитали сына Игоря, который пошел по стопам отца и тоже стал режиссером.

Марлен Хуциев — режиссер фильмов "Весна на Заречной улице", который так полюбился всему СССР, "Два Федора", где он впервые продемонстрировал зрителю талант Василия Шукшина и многих других. В последние годы Хуциев работал над картиной "Невечерняя" о Толстом и Чехове вместе с сыном.

Причина смерти Ирины Соловьевой пока не выяснена. Известно лишь, что проблемы со здоровьем у нее начались еще дома. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель Союза кинематографистов РФ. Все поклонники творчества Народного артиста скорбят вместе с ним.

Источник: СтарХит

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